الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل 19 فلسطينيا

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت تسعة عشر فلسطينيا، اندلعت خلالها اشتباكات خلال تصدي الشباب الفلسطينيين لقوات الاحتلال.

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واقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة سمع أزيز الرصاص في أرجاء المدينة ، سيما في منطقة حي المراح والمنطقة الشرقية.



وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في منطقة المراح بصليات كثيفة من الرصاص".



بترا

