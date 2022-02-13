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الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 01:06 م

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين للحي واعتدائهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز السعو خلال اقتحامها حي الشيخ جراح، واعتدائها على عدد من الشبان بالحي ومهاجمة الأهالي بقنابـل الغاز والصوت.


وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح لتوفير حماية للمستوطنين الذي انتشروا في شوارع الحي وطرقاته ونفذوا اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين ومنازلهم وحطموا عدة مركبات.

 

وفا

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