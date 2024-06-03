الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 فلسطينياً من محافظة الخليل.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا وواد الشاجنة جنوب الخليل واعتقلت كلا من: محمد معتز أبو سنينة، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، ولؤي باسل شديد، وأسامة وليد البستنجي، ومؤيد أحمد المسالمة، ومؤيد خليل المسالمة، وأحمد جمال يوسف عمرو، ومحمد يوسف حماد المسالمة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في مدينة الخليل واعتقلت: أسامة حسن نصري الأطرش، فيما اعتقلت الطالب مالك سامي الجندي، على حاجز عسكري في مدينة نابلس أثناء توجهه إلى الجامعة.