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الثلاثاء، 21-05-2024 12:14 م

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (15) فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم المعتقلة السابقة ياسمين شعبان، والتي أُفرج عنها لاحقًا.

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وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وطوباس، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وعمليات التحقيق الميداني التي تركزت في بلدة سنجل شمال رام الله.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (8815) حالة، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.


وفا

 




 

 


 

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