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الثلاثاء، 21-05-2024 03:20 م

الاحتلال يهدم منزلا في مخيم جنين

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الوكيل الإخباري- هدمت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلاً في مخيم جنين.

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وذكرت زوجة المعتقل هاني بركات، ووالدة الشهيد أحمد لـ"وفا"، أن جرافات الاحتلال قامت بعملية تدمير وهدم لمنزلهم المكون من طابقين ومساحته (280 متراً مربعاً) دون سابق إنذار، ولم تسمح لهم بإخراج كل محتويات المنزل الذي يؤوي 10 أشخاص.


وأضافت أن زوجها معتقل إداري لمدة ستة أشهر، ونجلها أحمد استُشهد في 20 آذار الماضي مع ثلاثة من رفاقه خلال عملية قصف من طائرة مسيرة للاحتلال قرب المخيم.


وكان قد استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، سبعة فلسطينيين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في البنية التحتية.



 




 

 


 

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