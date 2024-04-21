الدفاع المدني بغزة يعلن اختفاء 2000 فلسطيني بمناطق عدة

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إنه تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال.وأشار في تصريحات له إلى اختفاء العديد من أبناء القطاع ولا يعلموا ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض منهم 2000 فلسطيني اختفوا بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.وتابع " الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس ويجرف عشرات الجثامين ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع."وأكد أن الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر وأن العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.ونوه أن هناك جثامين تبخرت وتحولت إلى رماد وعلى المؤسسات الدولية معرفة نوعية الأسلحة.وختم " ما يحدث بالقطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة ولم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.