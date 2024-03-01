المقاومة: استشهاد الأطفال جوعا إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استشهاد نحو 13 طفلا في محافظتي غزة والشمال بسبب سوء التغذية والجوع هو إعلان إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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وجاء في بيان للحركة أن استشهاد الأطفال "وصمة عار على جبين الإنسانية وسابقة خطيرة في عصرنا الحديث".



وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية الدولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وبالأخص في محافظتي غزة والشمال.



ودعت تلك المؤسسات لعدم "الرضوخ لإملاءات الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يرتكب إبادة وتطهيرا عرقيا بحق الشعب الفلسطيني ".

