الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال تقصف مستشفى الأمل

الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطابق الثاني لمستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة، مما تسبب بأضرار جسيمة جدا، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى.

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وأضافت الجمعية في بيان أن دبابات الاحتلال تتمركز على بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات طبية ولوجستية.



وأكد البيان أن قوات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن الطبيبين جمال عياد ونافذ القرم من طواقم مستشفى الأمل بعد 7 أيام من الاعتقال، في حين لا يزال 12 آخرون من طواقم الجمعية رهن الاعتقال، منهم 7 اعتقلوا داخل مستشفى الأمل.