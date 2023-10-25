بيان مشترك.. إدانة تونسية جزائرية للتخاذل الدولي تجاه ما يحدث في قطاع غزة

الوكيل الاخباري- أدان بيان مشترك بين برلماني تونس والجزائر "ما تقترفه إسرائيل من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب".

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وقال المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس نواب الشعب التونسي في بيان: "إن المجتمعين اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن البرلمان التونسي برئاسة إبراهيم بودربالة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023، ينددان بأشد العبارات بما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب".



وأضاف المجلسان في البيان: "يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم، التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني".



وأفادا "بأنها يستنكران بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب".