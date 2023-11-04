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السبت، 04-11-2023 08:08 م

ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمالا في رفح

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الوكيل الاخباري- استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب رابع بجروح حرجة، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال مصدر إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين يعملون في مزرعة دجاج شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم، وإصابة رابع بجروح حرجة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.

 




 

 


 

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