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قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

السبت، 25-11-2023 11:28 م

جيش الاحتلال: تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى

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الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري أن هناك تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى.

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وقال هاغاري إنه إذا لم يتم تطبيق الاتفاق فلن نبلغ حماس عن خطوتنا إزاء ذلك، لافتا إلى أن الجيش لن يبلغ بأي تفاصيل عن التبادل حتى وصول الأسرى من غزة.


وأضاف ردا على سؤال بشأن معايير مدة سجن الأسرى أنه سيتم تطبيق ما ينص عليه الاتفاق.


وأشار هاغاري إلى أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة الاسرى ونعمل على استعادتهم بكل الوسائل.


ولفت إلى أن الجيش يجري تحقيقات مع من تم الإفراج عنهم أمس الجمعة، ولن يتم الكشف عما توصل إليه.

 




 

 


 

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