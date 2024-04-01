الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس: إنشاء إسرائيل مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية

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الإثنين، 01-04-2024 06:19 ص

حماس: إنشاء إسرائيل مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية

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الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من إنشاء جيش الاحتلال "مناطق إعدام" على امتداد قطاع غزة يتم قتل من يتحرك فيها دون أي تمييز يعد جريمة حرب وحشية.اضافة اعلان


وأضافت الحركة في بيان أن تلك الممارسات الإسرائيلية تمثل "انتهاكا لكافة أعراف وقوانين الحروب باستهداف مدنيين عزل في حوادث مستمرة كشفت عن بعضها مقاطع فيديو بثتها قناة الجزيرة سابقا".

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية -وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية- ببدء تحقيق فوري في هذه الجرائم البشعة وغيرها من الانتهاكات الفاضحة التي تحدث بالصوت والصورة أمام العالم أجمع.

 




 

 


 

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