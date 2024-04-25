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الخميس، 25-04-2024 08:27 ص

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

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الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأكدت مصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلة الجمل، شرق رفح، ما أدى لارتقاء خمسة فلسطينيين ولإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعا في محيط المستشفى ذاته.


كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين شرق مدينة رفح.


وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.


وأشارت المصادر إلى أن قوات استهدفت مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون وفي الجهة الشمالية الغربية والشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف.


يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 فلسطينيا، وإصابة 86 آخرين.


ووفقا لآخر إحصائية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الإصابات 77229، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفا


 




 

 


 

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