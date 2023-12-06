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فيديو جديد للشيخ نبهان الشهير بـ "روح الروح" يتصدر الترند

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الأربعاء، 06-12-2023 11:08 ص

فيديو جديد للشيخ نبهان الشهير بـ "روح الروح" يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جديد تصدر مواقع التواصل للشيخ الفلسطيني خالد نبهان، المعروف بجملته الشهيرة "روح الروح". يظهر الشيخ نبهان وهو يقدم المساعدة للمصابين  الغزيين من الرجال والنساء والأطفال، ويعالج جروحهم

وعلق المتابعون من مختلف أنحاء العالم على مقطع الفيديو الجديد على طيب أصل هذا الشيخ الذي يظهر بمظهر العطاء والتضحية، حيث يقدم المساعدة ويواسي الجرحى في غزة بعد فقدانه أحباءه الأعزاء

يُذكر أن الشيخ نبهان اشتهر بمقطع فيديو  في الايام السابقة أثناء توديعه لاحفاده ريم وطارق، اللذين استشهدا جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في قطاع غزة

وعلق الشيخ نبهان مسبقاً  عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا على مقطع الفيديو الذي تمَّ تداوله ، على نطاق واسع ولَقِيَ رواجًا واسعًا على مستوى العالم، متمنياً ان يكون مشهد الفراق والرضى بقدر الله سبحانه وتعالى بالفيديو وسيلة لايصال صوتهم للعالم . 

وروى نبهان تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاد حفيديه حيث كانا جميلان ويصليان وكأنهما يستعدان للقاء الله سبحانه وتعالى ، وتفاصيل يوم استشهادهما في قصف اسرائيلي على منزلهم ليلا وهم نائمين  ، التفاصيل : انقر هنا

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