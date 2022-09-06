محكمة الاحتلال تصدر حكما بالسجن أربعة أشهر ونصف بحق الأسيرة دينا جرادات

الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، إن محكمة الاحتلال في "سالم" أصدرت حكما بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاما) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

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وأوضح أن الأسيرة جرادات معتقلة منذ الـ7 من آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.



يُذكر أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون"، نتيجة لوضعها الصحي.



وفا

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