الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

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الأحد، 21-04-2024 12:48 م

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى 6


الوكيل الاخباري - اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن نحو 110 مستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي، منتصف الليلة التي تسبق بدء العيد، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.


 




 

 


 

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