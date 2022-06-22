مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة منطقة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من الأقصى، قابلها المصلون والمرابطون بالصيحات والتكبيرات الاحتجاجية.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.

بترا