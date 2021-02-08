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الإثنين، 08-02-2021 09:16 ص

أثناء تغطية اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان

مستوطنون يعتدون على طاقم تلفزيون فلسطين في سلفيت

من
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على طاقم تلفزيون فلسطين، عند مدخل مستوطنة "آرائيل" المقامة على أراضي عدة بلدات شمال وشرق وغرب سلفيت، وذلك أثناء تغطية "اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان".

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن حراس وأمن الاحتلال التابعين للمستوطنة المذكورة تعمدوا أثناء التغطية المباشرة التشويش على طاقم العمل، وتصوير بطاقات الهوية الخاصة بهم، ومطالبتهم بمغادرة المكان.

 

المصدر : وفا 

 

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