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الأحد، 20-02-2022 11:27 ص

مستوطنون يقتلعون ويكسرون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

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الوكيل الإخباري-أقدم مستوطنون الليلة الماضية على اقتلاع وتكسير عدد من أشجار الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت، وهاجموا رعاة أغنام في بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة.

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وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين لـ"وفا"، إن المستوطنين اقتلعوا وكسروا 15 شجرة زيتون في منطقة "النصبة" شمال شرق القرية، تعود ملكيتها للمواطن زياد جميل عبد الرازق.


وفي قراوة بني حسان، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال رعاة أغنام في منطقة "النويطف" المحاذية للبؤرة الاستيطانية "خفات يائير" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال البلدة، وأطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، دون أن يبلغ عن إصابات، وفق ما أفاد به شهود عيان.


ويذكر أن منطقة نبع "النويطف" في بلدة قراوة بني حسان مهددة بالاستيلاء عليها لصالح توسعة مستوطنة "خفات يائير".

 

وفا


 




 

 


 

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