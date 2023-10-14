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السبت، 14-10-2023 12:15 م

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

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الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية، إنه وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير السبت الماضي، وصلت مروحية "يسعور" حيث كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة.

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وأضافت أن المروحية هبطت اضطرارياً بسبب خلل أصابها في كيبوتس بئيري - ومع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، تمكن القسام من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل، ووقعت اشتباكات بين مقاتلي نخبة القسام وجنود الاحتلال، فيما لم تكشف هذه المصادر عن مصير الجنود الصهاينة.


وأوضحت بأن الطائرة كانت تحمل 50 جندياً وعرضت صورة تحطمها دون ذكر لمصير الجنود.




 




 

 


 

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