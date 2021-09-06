وزير أسبق يطالب بفتح الحدود أمام الأسرى الفارين من سجن الاحتلال

الوكيل الإخباري - طالب الوزير الأسبق طاهر العدوان بفتح الحدود العربية التي يمكن أن يصل إليها الأسرى الفارين من سجون الاحتلال فجر اليوم الإثنين.



وقال العدوان في تغريدة له، إن "الابطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجون الاحتلال يسلطون الضوء على معاناة الاف الاسرى الذين ذنبهم انهم طالبوا بالحرية لوطنهم وشعبهم من ابشع واحقر احتلال .نأمل ان يتمكن احرار فلسطين من احتضانهم بعيدا عن أعين العدو وجواسيسه ونطالب أن تفتح لهم الحدود العربية التي قد يصلون اليها".

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الابطال ال٦ الذين انتزعوا حريتهم من سجون الاحتلال يسلطون الضوء على معاناة الاف الاسرىالذين ذنبهم انهم طالبوا بالحرية لوطنهم وشعبهم من ابشع واحقر احتلال .نأمل ان يتمكن احرار فلسطين من احتضانهم بعيدا عن اعين العدو وجواسيسه ونطالب ان تفتح لهم الحدود العربية التي قد يصلون اليها. — طاهر العدوان (@taher_aladwan) September 6, 2021