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الجمعة، 27-10-2023 07:27 ص

10 شهداء بينهم صحفي بقصف الاحتلال لمناطق في خان يونس

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الوكيل الإخباري - استشهد 10 مواطنين بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على منازل المواطنين في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس مما أدى الى استشهاد الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات.


في حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، وارتقى بهذا القصف شهيدين وعدد من الإصابات. 


كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ارتقى إثره شهيد وعدد من الإصابات. وفا


 




 

 


 

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