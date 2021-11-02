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الثلاثاء، 02-11-2021 12:48 م

77 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد شهود عيان ل وفا ، بأن 77 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.


ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الإحتلال لإستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

 

وفا

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