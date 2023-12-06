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الأربعاء، 06-12-2023 09:53 ص

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

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الوكيل الاخباري - رصد
قال ممثل عن الإغاثة الطبية الفلسطينية محمد أبو الهيجاء إن جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر وتسللت أمس قوة خاصة الى المخيم مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة نتج عنها 5 إصابات لشبان فلسطينيين. 

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وأضاف أبو الهيجاء خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال يمنع الإسعاف في جنين من نقل المصابين و قيامها بمهامها الإسعافية . 


وأكد أنه تم اقتحام مستشفى جنين الحكومي أمس من قبل جيش الاحتلال وأغلق أبوابه ومنع المرضى والمصابين من الدخول إليه بالإضافة إلى مستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي.


وأشار إلى أن 1000 جندي إسرائيلي اقتحموا عدد كبير من المنازل في مخيم جنين وعملوا على سرقتها وتخريبها والمكوث فيها طيلة الليلة الماضية . 

وختم "أن الاحتلال انسحب صباح اليوم من جنين ولكنه من الممكن أن يعيد الاقتحام خلال ساعات وفي أي لحظة بشكل مستمر ومتكرر".

 


 




 

 


 

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