الرواشدة: استراتيجية توعوية لمكافحة المخدرات في الأردن

الوكيل الاخباري - رصد

قال رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات الرائد نبيل الرواشدة إن الإدارة تعمل وفق استراتيجية توعوية بمخاطر المخدرات من العام الحالي 2024 لعام 2026 وذلك بتوجيهات ملكية للقضاء على آفة المخدرات في الأردن.

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وأضاف الرواشدة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن الاستراتيجية تطبق بالتعاون مع 33 مؤسسة حكومية وخاصة، موضحاً أنه من خلالها يتم تقديم برامج توعوية في الجامعات والمدارس لحماية الطلبة.



وأكد على أهمية دور الأسرة بحماية أبنائهم من تعاطي المخدرات عن طريق توعيتهم ومراقبتهم ورصد حالاتهم النفسية، مشيراً أن الإدارة تقوم بتقديم التوعية للأمهات وربات البيوت.



ولفت أنه بحسب القانون الأردني بمواد مخصصة في تعاطي المخدرات تشير أنه "لن يحاسب قانونياً الشخص الذي قدم نفسه للعلاج طوعياً"، نافياً تحويل أي شخص طالب العلاج طوعياً إلى محكمة أو المدعي العام.



وقال إنه يتم التعامل مع الأشخاص المقبلين للتعافي من تعاطي المخدرات من خلال أطباء متخصصين في مركز العلاج وبعد امتثاله للعلاج يعود إلى بيته.



وأوضح أنه مَن يضبط بتعاطي المخدرات للمرة الاولى يتم تحويله للقضاء ويأخذ العقوبة اللازمة ولكنه لن يسجل عليه سابقة جرمية "قيد"، فقط لأنها المرة الاولى .

وختم أن عقوبة متعاطي المخدرات في القانون الأردني رادعة.