راصد: أكثر من نصف البرلمان المقبل سيكون حزبيا

الوكيل الإخباري - رصد

توقع مدير راصد الأردن الدكتور عامر بني عامر أن يتجاوز عدد الحزبيين في البرلمان المقبل النصف في ظل الإقبال الكبير على الانخراط في الأحزاب والانتساب إليها.



وقال بني عامر اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المركز تواصل مؤخرا مع 38 حزبا وهي الأحزاب المرخصة وفق أحكام القانون، 32 منها أبدى رغبته في تقديم مرشحين للانتخابات والمشاركة فيها بشكل فاعل.



وأضاف أن هناك 10 أحزاب على الأقل جاهزة للانتخابات إذ لديها مرشحين منذ الآن وفي مختلف الدوائر الانتخابية وتملك هياكل تنظيمية ومقرات في مختلف المحافظات والمناطق ولديها برامج قد تكون قابلة للتطبيق ومستوى عالٍ من التنظيم.



وأشار بني عامر إلى أنه خلال التواصل مع الأحزاب المرخصة لم تبدي منها رغبتها بمقاطعة الانتخابات وهذا مؤشر جيد على أن هناك مشاركة فاعلة وتجربة جادة للأحزاب للمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن ذلك يأتي رغم شكاوى الأحزاب من نقطة التمويل لأن المال له دور مهم في العملية الانتخابية.



وبيّن أننا بحاجة إلى كتل برلمانية تدخل البرلمان وفق برامج عمل وخطط واضحة للعمل السياسي والبرلماني من أجل تحقيق الغاية من العمل البرلماني بالرقابة على أداء الحكومات والتشريع، موضحا أن مجلس النواب التاسع عشر لم يستجوب الحكومة خلال 4 سنوات وقدم نحو 2500 سؤالا نيابيا ناقش منها ما نسبته 10% فقط.



ودعا بني عامر الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة والتصويت للأحزاب والأشخاص القادرين على القيام بالعمل البرلماني وعدم انتخاب الأشخاص الذين ليس لهم دور فاعل تحت القبة.



واعتبر أن القانون الحالي للانتخاب سيكون مختلفا عما كان عليه في التجارب السابقة وسيحدد سقوفا للصرف على العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية وأماكن نشرها وغيرها من الأمور التي ستكشف عنها التجربة خلال الفترة المقبلة.



وكان أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

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