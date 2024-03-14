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الخميس، 14-03-2024 10:37 ص

فيديو - بعد مناشدة هزت قلوب الأردنيين .. الفرج يزور مواطن مصري فاقد البصر

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الوكيل الاخباري - بعد مناشدة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" وصلت من مراقبة المراسلين سمية محمد في مستشفى البشير حول المواطن المصري الحاج "صلاح محمد حشيش" الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير منذ شهرين إثر جلطة تعرض لها أدت إلى فقدانه البصر والذاكرة وسوء حالته الصحية وانقطاع الاتصال مع عائلته. 

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وتمكن فريق برنامج الوكيل بعد جهود طويلة بالبحث عن عائلة المواطن المصري التي تقيم في منطقة البحيرة المصرية حيث وصل الفريق إلى نجله شمس الدين صلاح حشيش .


وذلك بالتعاون مع نائب رئيس الجالية المصرية قنديل رجب الذي تواصل مع مصريين في 3 محافظات مما دفع أكثر من 200 مواطن من أهالي البحيرة بفزعة للبحث عن ذوي الحاج والوصول إلى نجله.


وقام عدد من مستمعي برنامج الوكيل من أهل الخير بتأمين تذكرة سفر للمواطن المصري والتكفل بجميع تكاليف السفر ليعود إلى عائلته بأسرع وقت ممكن، كما وعد أهل الخير بتسديد كافة الغرامات التي تترتب عليه لدى وزارة العمل .


وتلقى الحاج صلاح خبر سفره عبر الهاتف مع "برنامج الوكيل" بالبكاء والدعاء لكل من قام بمساعدته وتأمين تكاليف سفره وخص الدعاء والشكر لـ سمية التي قامت بدورها الإنساني للعناية بصحته خلال تواجده في المستشفى.


وكان الحاج صلاح قال أمس، عبر "برنامج الوكيل" إنه أقام بالأردن لمدة 15 عاماً وكان يعمل "قصير"، مشيراً أنه من محافظة البحيرة المصرية وأنه يعاني من آلام  وبحاجة للمساعدة لعودته إلى مصر وبعد انقطاع الاتصال مع ذويه.


علماً أنه من مواليد السبعينات، ويراجع مستشفى البشير من تاريخ 5 يناير الماضي.

 


 




 

 


 

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