محلل سياسي من غزة لـ الوكيل: الحديث عن عملية "محدودة" في رفح دعاية كاذبة

الوكيل الاخباري - رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة مصطفى إبراهيم إن توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح نتج عنه العديد من الشهداء لغاية الآن مع استمرار تهجير الغزيين .

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وأضاف إبراهيم اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" من مدينة رفح أن نتنياهو يعتقد أنه باجتياح رفح سيحقق النصر المطلق.



وأشار إلى أن الأخبار المضللة تقول ان اجتياح رفح عملية محدودة وهدفها فقط استهداف وتدمير الأنفاق التابعة للمقاومة، مؤكدا أن هذه دعاية كاذبة تهدف لتهجير الغزيين والذي يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف نازحاً .



ولفت أن النازحين الذين غادروا شرق رفح ذهبوا لمناطق غير مؤهلة للعيش ولا يوجد فيها أي ملامح للحياة .



وأوضح أن استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله السلع والبضائع ومعبر رفح الذي تدخل من خلاله المساعدات سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية وشح الغذاء.



وأكد أن إغلاق معابر رفح سيزيد من نقص الغذاء وارتفاع الأسعار مما ينتج عنه كارثة إنسانية جديدة.



ونوه أن منطقة معبر رفح التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها يوجد فيها أكثر من 250 ألف نازح غادروا إلى خان يونس وداخل رفح، مشيراً إلى أن عمليات النزوح مستمرة .

