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الأربعاء، 13-12-2023 03:49 م

أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

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الوكيل الإخباري - تختتم اليوم الأربعاء منافسات المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، إذ يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، في حين يلعب سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي، وذلك في تمام الساعة 11:00 مساء.

وانحصرت المنافسة بين أتلتيكو ولاتسيو على صدارة المجموعة بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، حيث يوجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

يكفي أتلتيكو مدريد الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجري بملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة.

في حين يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

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