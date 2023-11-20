أحمد فتوح يقترب من الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - اقترب نجم نادي الزمالك، أحمد فتوح، من الانتقال إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.



قال وكيل اللاعب، سمير صلاح، لصحيفة اليوم السعودية: "أحمد فتوح تلقى عرضاً رسمياً من نادي الاتفاق، وسيتم إرساله إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل معرفة القيمة المالية".



وتابع، حسب اليوم السابع: "سيتم مناقشة عرض الاتفاق مع أحمد فتوح عقب عودته من منتخب مصر، وبحث إمكانية العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك أكثر من عرض محلي في الوقت الحالي لضمه نهاية الموسم في صفقة انتقال حر".



وخاض فتوح مع نادي الزمالك هذا الموسم 4 مباريات، نجح في صناعة هدف وحيد أمام سموحة.



يذكر أن الزمالك أعلن عن عرض فتوح للبيع بشكل رسمي، على خلفية ما بدر منه برفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي خلال معسكر مباراة زد في مسابقة الدوري المصري، وخروج الثلاثي من دون إذن الجهاز الفني.

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