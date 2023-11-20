الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لحماية الأطفال بغزة ووقف إطلاق النار

أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

الملكة: الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء الأبطال

الصحة بغزة: 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة

بيومهم العالمي .. 880 طفلا فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

الخارجية توضح بشأن المواطنة الأردنية التي تم توقيفها بولاية بنسيلفانيا الأمريكية

صحة غزة: لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم

فيديو - لحظة وصول معدات المستشفى الميداني الأردني 2 لغزة

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

ولي العهد يصل مطار العريش - صور

عاجل

الأمم المتحدة تجدد دعوتها لحماية الأطفال بغزة ووقف إطلاق النار

الإثنين، 20-11-2023 05:04 م

أحمد فتوح يقترب من الدوري السعودي

11202320162759666046593


الوكيل الإخباري -  اقترب نجم نادي الزمالك، أحمد فتوح، من الانتقال إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قال وكيل اللاعب، سمير صلاح، لصحيفة اليوم السعودية: "أحمد فتوح تلقى عرضاً رسمياً من نادي الاتفاق، وسيتم إرساله إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل معرفة القيمة المالية".

وتابع، حسب اليوم السابع: "سيتم مناقشة عرض الاتفاق مع أحمد فتوح عقب عودته من منتخب مصر، وبحث إمكانية العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك أكثر من عرض محلي في الوقت الحالي لضمه نهاية الموسم  في صفقة انتقال حر".

وخاض فتوح مع نادي الزمالك هذا الموسم 4 مباريات، نجح في صناعة هدف وحيد أمام سموحة.

يذكر أن الزمالك أعلن عن عرض فتوح للبيع بشكل رسمي، على خلفية ما بدر منه برفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي خلال معسكر مباراة زد في مسابقة الدوري المصري، وخروج الثلاثي من دون إذن الجهاز الفني. 

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202320163116348662739

مورينيو على رادار نيوكاسل

11202320163527399985910 (1)

دي ماريا لن يتراجع عن قرار الاعتزال الدولي

11202320143817628432196

مبابي: لعبت مع ميسي موسمين.. وعلمني هذا الدرس

11202320143138465317885

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

11202320142420736435102

مدرب بلجيكا: الفوز باليورو أصعب من كأس العالم

11202320141454448444809

المنتخب الأولمبي يلتقي قطر غدا

أخبار متعلقة
112023148533456006297

أوسوريو: أرغب في شيء واحد

1120231393820123446037

مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

1120231371915368439561

طبيب الزمالك يكشف الموعد التقريبي لعودة الونش

1120231281832302452306

3 مدربين على طاولة الزمالك

1120231104851705809960

4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

1020232693240276870613

حسين السيد يحدد سبب أزمة غرامات الزمالك