ألمانيا تفوز على أمريكا ودياً

الوكيل الإخباري - حقق المنتخب الألماني فوزاً ودياً على نظيره الأمريكي 3-1 بعد أن كان متأخراً بهدف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد رينتشلر فيلد بمدينة إيست هارتفورد الأمريكية.



انتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة، حيث تقدم المنتخب الأمريكي أولاً في النتيجة في الدقيقة 27 بهدف رائع سجله القائد ونجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيتش، من تصويبة صاروخية بعيدة المدى اكتفى تير شتيغن بمتابعتها وهي تعانق الشباك.



ثم أدرك الألمان التعادل في الدقيقة 39 بفضل القائد إلكاي غوندوغان.



وشهدت بداية الشوط الثاني انتفاضة ألمانية أسفرت عن هدفين جديدين في غضون 3 دقائق، سجلهما نيكلاس فولكروغ، ثم جمال موسيالا في الدقيقتين 58 و61.



ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لجوليان ناغلسمان على مقعد المدير الفني لـ"الماكينات"، بعد أن تولى المهمة الشهر الماضي خلفاً لهانز فليك الذي تمت الإطاحة به على إثر الخسارة المذلة الودية على يد اليابان (4-1).



وتأتي سلسلة المباريات الودية هذه في إطار استعداد ألمانيا لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024)، صيف العام المقبل.

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