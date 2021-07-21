أهم الأرقام والإحصائيات من الجولة العاشرة لدوري المحترفين

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت العديد من المباريات النارية والعديد من الأحداث التي أثرت بشكل مباشر على صراع الصدارة والمراكز المتقدمة على سلم الترتيب.في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد مرور "10" جولات من عمر البطولة :1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "21" نقطة، وتتشارك أندية الوحدات، الفيصلي والسلط بالوصافة بـ "21" نقطة لكل منهم2/ الانتصارات :حققت فرق الفيصلي، الوحدات والرمثا الفوز بـ "6" مناسبات، بينما لم تحقق فرق سحاب والبقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :السلط وشباب الأردن أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "5" مناسبات، بينما لم يتعادل فريقا البقعة أبدا .3/ الهزائم :فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "10".4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "145" هدفا حتى الآن، وكان الجزيرة الأكثر تسجيلا بـ "20" هدف، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.5/ مباراة مؤجلة :يمتلك فريق الوحدات مواجهة مؤجلة مع الفيصلي، وذلك بسبب مشاركته بدوري أبطال اسيا، وستقام يوم الأربعاء.6/ الهداف :رغم عدم تسجيلهم بالجولة الحالية يتشارك محمد أبو زريق "شرارة"، ويزن نعيمات، رونالد واندا و علي علوان بصدارة ترتيب الهدافين بـ "5" أهداف .7/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا 5" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "25" هدف، وسحاب بـ "18" أهداف.8/ الخسارة الأولى :شهدت الجولة العاشرة الخسارة الأولى لفريق الفيصلي، عندما سقط أمام السلط بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي.