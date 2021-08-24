أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

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ملاعب - أنس عشااختتمت منافسات الجولة الـ "14" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة .في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد انتهائها :1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "32" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "30" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "30" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "26" نقطة.2/ الانتصارات :حققت فريق الوحدات الفوز بـ "10" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :شباب الأردن، السلط و الجليل أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات لكل منهما، بينما لم يتعادل فريق البقعة أبدا .3/ الهزائم :فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "13".4/ السجل التهديفي :شهدت منافسات الدوري تسجيل "210" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "31" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق السلط إلا "8" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "39" هدف.