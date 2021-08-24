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الثلاثاء، 24-08-2021 01:18 م

أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

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ملاعب - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "14" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة .اضافة اعلان

  

في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد انتهائها :


1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "32" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "30" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "30" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "26" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حققت فريق الوحدات الفوز بـ "10" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

شباب الأردن، السلط و الجليل أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات لكل منهما، بينما لم يتعادل فريق البقعة أبدا . 

3/ الهزائم :


فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "13".


4/ السجل التهديفي :

شهدت منافسات الدوري تسجيل "210" هدف  حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "31" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريق السلط إلا "8" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "39" هدف.

 




 

 


 

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