أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

ملاعب - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "14" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة .اضافة اعلان
في هذه المادة نقدم لكم أهم الأرقام والإحصائيات بعد انتهائها :
1/ المربع الذهبي :
يتصدر فريق الوحدات الترتيب بـ "32" نقطة، ويلاحقه السلط بـ "30" نقطة و الرمثا ثالثا بـ "30" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "26" نقطة.
2/ الانتصارات :
حققت فريق الوحدات الفوز بـ "10" مناسبات، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.
2/ تعادلات :
شباب الأردن، السلط و الجليل أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "6" مناسبات لكل منهما، بينما لم يتعادل فريق البقعة أبدا .
3/ الهزائم :
فريق السلط لم يخسر أبدا، فيما خسر فريق البقعة جميع المباريات التي خاضها وعددها "13".
4/ السجل التهديفي :
شهدت منافسات الدوري تسجيل "210" هدف حتى الآن، وكان فريق الوحدات الأكثر تسجيلا بـ "31" هدف ، فيما لم يسجل البقعة إلا "5" أهداف.
5/ أقوى دفاع :
لم تتلق شباك فريق السلط إلا "8" أهداف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "39" هدف.