أولمبي الأردن وعُمان يتطلعان لحسم الصدارة بالتصفيات الآسيوية

الوكيل الإخباري - يشهد إستاد الأمير محمد بالزرقاء، السبت، مواجهة مرتقبة وقوية تجمع المنتخب الأردني الأولمبي، وضيفه العُماني ضمن لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم.



ويتصدر منتخب الأردن، المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن عُمان، يليهما سوريا وبروناي بلا نقاط.



واستهل منتخب الأردن، مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على بروناي (9-0)، فيما اجتاز العُماني، نظيره السوري (2-0).



ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.



وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان، وحتى 3 مايو/أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا.







** حسابات التأهل



تعتبر مواجهة الأردن وعُمان مهمة في تعزيز فرصة التأهل، فالفائز سيقطع خطوة كبيرة نحو نهائيات آسيا.



ويدرك منتخب الأردن، صعوبة منافسه خاصة أن فوزه على بروناي لا يعني شيئًا نظرًا لمحدودية قدرة المنافس



وفي حال فاز الأردن على عُمان فإنه سيكون بحاجة للفوز على سوريا لحسم تأهله كبطل للمجموعة، وفي حال خسارته فإن فرصته ستتضاءل في الذهاب إلى قطر.



في المقابل فإن منتخب عُمان يوقن أن فوزه على الأردن يعني أن تأهله كبطل للمجموعة سيكون بمثابة مسألة وقت خاصة أن مباراته الأخيرة ستكون أمام بروناي.



وستؤجل نتيجة التعادل، صراع الاقتراب من حسم التأهل، وسينتظر المنتخبان نتائج الجولة الأخيرة لمعرفة مصير كل منهما.







** مواجهة حذرة



سيلازم أداء المنتخبان، الحذر في التعامل مع معطيات المباراة، خاصة أن الخسارة قد تبدد حظوظ التأهل.



ويسعى منتخب الأردن للظهور بصورة مختلفة أمام عُمان من خلال الانضباط التكتيكي والتسلح بالتركيز، واستثمار أي فرصة متاحة للتسجيل.



ويمتلك عبدالله أبو زمع، مدرب الأردن، كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق التفوق على عُمان.



ويتوقع أن يجري أبو زمع بعض التعديلات على تشكيلته في مباراة الغد؛ حيث يتوقع أن يبدأ المباراة بأحمد الجعيدي في حراسة المرمى، ومن أمامه يتواجد هايل الذيابات، ودانيال عفانة، وفيصل أبو شنب، وليث أبو رحال.



وستناط مهمة بناء الهجمات الأردنية بمحمد أبو النادي، ووسيم الريالات، فيما يشغل عارف الحاج ومهند أبو طه، الأطراف ويلعب أمين الشناينة خلف المهاجم رزق بني هاني.



على الجهة المقابلة، فإن منتخب عمان يعد مرشحًا قويًا لتصدر المجموعة؛ حيث تزخر صفوفه بعناصر مميزة.



ويبرز من منتخب عُمان ناصر الرواحي وعاهد المشايخي وعلي البلوشي وملهم السنيدي ومحم الهنائي وعبد المجيد البلوشي، فيما سيغيب عنه مدافعه سعيد السلامي الذي خرج بالبطاقة الحمراء في مباراة سوريا.

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