أول تصريح من فايلر عقب الرحيل رسمياً عن الاهلي

الوكيل الإخباري _ كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق لكرة بالنادي الأهلي عن كواليس رحيله عن الولاية الفنية للنادي الأحمر.



وقال فايلر خلال حديث لمراسل قناة أون تايم سبورتس :”انا من قمت بفسخ التعاقد ولم أنتظر الإقالة من الأهلي”.





وواصل فايلر وهو في مطار القاهرة من أجل العودة لسويسرا:”حزنت بشدة من أشخاص قاموا بسبي عبر الهاتف خلال الأسابيع الماضية وفوجئت برسائلهم.



وشدد السويسري على أنه كان ينوي العودة للقاهرة يوم الأحد بعد زيارة أسرته ولكنه فسخ تعاقده في النهاية بعد عدة أمور مستجدة.



فايلر يتحدث عن رحيله من الأهلي ويبدي حزنه من مغادرة القلعة الحمراء





وأبدى فايلر خلال التصريحات التي نقلها مراسل أون تايم سبورتس أنه حزين بشدة لمغادرة الأهلي، مكرراً لم أكن أنوي الرحيل.



وكان فايلر قد تولى تدريب الأهلي في أغسطس من العام الماضي وتُوج مع الفريق بلقبي السوبر المصري والدوري الممتاز.



وغادر فايلر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، قبل أن يعلن بشكل في تصرحاته على فسخ التعاقد مع الأهلي.



الجدير بالذكر أن الأهلي قد اتفق مع الجنوب أفريقي موسيماني على تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين، على أن يتم الإفصاح عن التعاقد رسمياً خلال ساعات قليلة مقبلة.





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المصدر : ملاعب

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