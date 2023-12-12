أول تعليق لأوسيمين بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية

الوكيل الإخباري - توج نجم المنتخب النيجيري ونادي نابولي الإيطالي لكرة القدم فيكتور أوسيمين بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023، الاثنين في حفل أقيم بمدينة مراكش المغربية.



وفاز أوسيمين، الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بهذه الجائزة، متفوقا على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.



وقال أوسيمين عقب تسلمه الجائزة من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي "أحمد الله وأشكره على هذه الجائزة"، مؤكدا أنها "كانت حلما بالنسبة لي وأصبحت حقيقة، أريد أن أشكر النيجيريين والجمهور النيجيري على دعمهم لي وكذاك أشكر القارة الإفريقية وأشكر الجميع على تشجيعي".



وتابع "أنا متسامح مع أخطائي"، دون أن يفوت الفرصة للتعبير مجددا عن امتنانه للمهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا الذي يعتبره مثله الأعلى.



وأضاف المهاجم الدولي النيجيري في تصريحات للصحافة عقب الحفل "إنه إنجاز كبير بالنسبة لي. هذه الجائزة من أكثر الأشياء التي طمحت إليها".



وتألق المهاجم البالغ 24 عاما الموسم الماضي مع نادي نابولي، بعد أن سجل 31 هدفا في مختلف المسابقات وساهم في إحراز فريقه لقب بطل الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.



ويقدر نادي نابولي قيمة مهاجمه النيجيري بقرابة 200 مليون يورو.

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