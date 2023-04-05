اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة أمس أمام المصري البورسعيدي.



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وهزم الزمالك من المصري بنتيجة 3-2 على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري المصري.



ووجه مرتضى منصور الدعوة لأعضاء مجلس إدارة النادي للحضور بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم.



وقرر مجلس الزمالك رحيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود، وكذلك الطاقم الإداري بالكامل، بسبب الخسارة أمام المصري، وتسريب بعض العقود الخاصة باللاعبين مؤخرا.



وأكد مجلس الزمالك في بيان أمس عبر قناة النادي أن قرار طرد الجهاز الفني المؤقت صدر "بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، لحرق المراكب قبل المغادرة لذلك سيتم منعهم من دخول النادي".

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