الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

الإثنين، 10-04-2023 02:04 م

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

42023515446329743469


الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة أمس أمام المصري البورسعيدي.

اضافة اعلان


وهزم الزمالك من المصري بنتيجة 3-2 على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري المصري.
 
ووجه مرتضى منصور الدعوة لأعضاء مجلس إدارة النادي للحضور بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم.

وقرر مجلس الزمالك رحيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود، وكذلك الطاقم الإداري بالكامل، بسبب الخسارة أمام المصري، وتسريب بعض العقود الخاصة باللاعبين مؤخرا.
 
وأكد مجلس الزمالك في بيان أمس عبر قناة النادي أن قرار طرد الجهاز الفني المؤقت صدر "بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، لحرق المراكب قبل المغادرة لذلك سيتم منعهم من دخول النادي".

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231011217179616346

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

4202310103759962740381

مطالبة بإعفاء محمد صلاح من تسديد ركلات جزاء!

4202310112920430387293

برشلونة يواجه جيرونا بالدوري الإسباني

420231011444839074285

الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم

4202310113628979408890

الهلال يستدرج الطائي لخطف المركز الثالث بالدوري السعودي

420239223733276461588

ميسي ينتظر اجتماعين حاسمين للعودة إلى برشلونة

أخبار متعلقة
42023515446329743469

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

320231316282149894766

لغز جديد في قضية رشوة برشلونة

320231314035273545052 (1)

والد ميسي يطلب 600 مليون دولار في الموسم للتعاقد مع الهلال

32023131411294517295

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

3202313133650402460650

سان جيرمان يوقف مفاوضات التجديد مع ميسي وراموس

3202313134653371956980

النصر السعودي يتفوق على كبار أندية أوروبا بفضل كريستيانو رونالدو