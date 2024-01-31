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الأربعاء، 31-01-2024 03:00 م

الأندية أنفقت 9.63 مليار دولار على الانتقالات في 2023

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الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقريره لصفقات الانتقال العالمية والذي نُشر الثلاثاء إن "الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022 .

وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زاد الإنفاق على اللاعبين حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بعام 2022 .

وحُطم أيضاً الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ بين هذه الحصيلة برقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار، بينما حصلت اتحادات أربع دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في عام 2023.

وجاء خلف إنجلترا الأندية السعودية التي حاولت جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد الصفقة الضخمة لضم كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.

وقال "فيفا": "ظهرت أندية سعودية بين الخمسة الأوائل من حيث الإنفاق وذلك لأول مرة بإجمالي بلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 50.4 مليون دولار في عام 2022.

"كانت الأندية الألمانية هي المستفيد الأول من رسوم الانتقال بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم انتقالات في عام ميلادي واحد.

"ومع ذلك، انضمت ثلاثة اتحادات أخرى أيضاً إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023 وهي فرنسا (1.19 مليار دولار) وإنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار)".

ومن بين أبرز الانتقالات جاء انضمام جود بلينغهام إلى ريال مدريد من بروسيا دورتموند، وإنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي، وهاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ.

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