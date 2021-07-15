التشكيل المتوقع للفيصلي أمام السلط

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الوكيل الإخباري - أنس عشاسيشهد ستاد عمان الدولي واحدة من أكثر مباريات دوري المحترفين إثارة، عندما يحل السلط ضيفا على الفيصلي قي مواجهة تقام على ستاد عمان الدولي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس.وتعد المواجهة المنتظرة بالإثارة الكبيرة كونها ستمكن الفيصلي من الانفراد بالصدارة، أو تسمح للسلط مشاركته والرمثا بها، وبالطبع فإن ذلك الأمر سينعكس على تحضيرات السوري حسام السيد، المدير الفني للفيصلي، والوطني جمال أبو عابد نظيره بالسلط، واللذان يمتلكان كوكبة من نخبة نجوم الكرة الأردنية .وإليكم التشكيل المتوقع لكتيبة الفيصلي :نور الدين بني عطية، عدي زهران، محمد أبو زريق، سالم العجالين، إبراهيم الدلدوم، أنس الجبارات، محمد طنوس، يوسف أبو جلبوش، مجدي العطار، أحمد العرسان ومحمد العكش.