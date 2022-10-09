الزريقات يحصد الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الأردني للمصارعة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

ظفر لاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن صالح الزريقات بالميدالية الذهبية في ختام منافسات اليوم من بطولة العالم للأساتذة في بلغاريا.ومع تحقيق هذا الإنجاز يرفع الزريقات حصيلته في هذه البطولة إلى ميداليتان بعد فوزه بفضية المصارعة الحرة وذهبية المصارعة الرومانية، بعد أن حقق الفوز الأول على بطل كازاخستان، والثاني على بطل أوزبكستان، وفوزه في نصف النهائي على اللاعب الهنجاري، ليلعب النهائي مع البطل الأمريكي ويتخطاه بفوز مستحق محققاً الذهب.وقد حقق الأردن إنجازاً كبيراً في هذا الاستحقاق المميز في المصارعة الحرة والرومانية، بإحراز ٤ ميداليات فضيتين وذهبيتين على يد أبطال المنتخب الوطني الكابتن يحيى ابو طبيخ والكابتن صالح الزريقات.