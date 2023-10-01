الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

الوكيل الإخباري - نجح فريق الزمالك المصري في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 للبطولة.



على إستاد القاهرة وبحضور عشاق الزمالك، تقدم وارساما حسن بالهدف الأول لأرتا سولار في الدقيقة 15.



قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل يوسف أوباما هدف التعادل في الدقيقة 50، وأحرز القائد "شيكابالا" الهدف الثاني في الدقيقة 53.



وأضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثالث في شباك أرتا سولار بالدقيقة 74.



قبل أن ينهي حمزة المثلوثي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89.



وكانت نتيجة الذهاب شهدت فوز أرتا سولار بهدفين نظيفين، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك (4-3) والتأهل إلى دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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