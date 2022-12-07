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الأربعاء، 07-12-2022 04:25 م

"الفيفا" يعلق على إنجاز المنتخب المغربي التاريخي في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم عقب تخطيه إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، بـ"الليلة التي لن تنسى".

وكتب الموقع الرسمي لـ"الفيفا":  "ليلة لن تنسى للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه باجتياز إسبانيا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي".

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وأضاف: "لاعبو المغرب عادلوا الإنجاز التاريخي المسجل عام 1986 بالتأهل إلى الدور الثاني، قبل أن يكتبوا تاريخا جديدا بإقصاء الإسبان من ثمن النهائي، في ليلة تاريخية كان بطلها الحارس المغربي ياسين بونو"، الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة.

 

 

 

ويواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما للدور نصف النهائي.

 

ملاعب

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