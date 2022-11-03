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الخميس، 03-11-2022 03:44 م

القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر

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الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المنظمة لجوائر غلوب سوكر عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم 2022، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وتم تقليص القائمة المبدئية لأفضل لاعب من جلوب غلوب سوكر من 25 لاعبا، إلى 10 لاعبين فقط ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وتواجد في القائمة النهائية النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى نظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، الأفر حظا لنيل الجائزة، كما ضمت القائمة ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابق.

فيما تواجد أيضا المهاجم النرويجي، إيرلنغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق.

وسيتم خلال حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي سيقام في دبي في 17 نوفمبر المقبل، توزيع جوائز أخرى إضافة إلى جائزة أفضل لاعب وهي كالتالي:

• أفضل لاعب لدى جماهير

• أفضل لاعبة في العالم

• أفضل نادي كرة قدم للرجال

• أفضل نادي كرة قدم للسيدات

• أفضل مدرب

• أفضل رئيس نادي في العالم

• أفضل لاعب ناشئ

• أفضل مدير رياضي

• أفضل وكيل لاعبين

• أفضل كشاف نجوم

• أفضل صفقة انتقال في 2022

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