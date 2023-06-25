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الأحد، 25-06-2023 01:34 م

القحطاني يهاجم منتقدي استقطاب السعودية لنجوم كرة القدم

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الوكيل الإخباري - شن لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، هجوما لاذعا على منتقدي طريقة استقطاب المملكة العربية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم.

وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب "باب الصندوق" أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية حتى الآن، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، قد انتقد طريقة استقطاب الأندية السعودية لنجوم اللعبة الشعبية الأولى، مشيراً إلى أن "كرة القدم تتطور من خلال الاستثمار بالأكاديميات وإحضار المدربين وتصقيل اللاعبين، بعيدا عن إحضار أسماء كبيرة قد شارفت على نهاية مسيرتها الكروية".

فيما هاجم مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، هذه الطريقة، وطالب بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

وقال القحطاني عبر حسابه على موقع "تويتر"، ردا على المنتقدين: "كنت أتمنى ألا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن هناك أحيانا من يجبرك على أن ترد عليه لسببين، السبب الأول أن الموضوع يخص بلدي، السبب الثاني أن المتكلمين جيمي كاراغر وغاري نيفيل... يتكملون عن بلدي"، حسب قوله.

وتابع: "كيف سمحتم لأنفسكم أيها.. بأن تتكلموا عن بلد يبحث عن التطور لرياضته المحلية دون أن يضر بأحد ودون أن يخالف أي أنظمة؟ ماذا عن صفقات الأمريكان والأوروبيين في دوريكم وفي أوروبا بأكملها؟".

وواصل ياسر القحطاني: "أعلم تماما بأن أمثالكم لا يغلق فمه سوى حفنة من المال فقد تعودتم على جعل هذا الأمر مصدر رزقكم وهذا ما جعلكم منبوذين لدى محبي كرة القدم. وبما أنني ذكرت أوروبا فأحب أن أوجه معلومة فقط لرئيس ‎يويفا"، على حد قوله.

وأتمّ القحطاني: "ألكسندر تشيفرين، قبل أن تتكلم عن مشروع التطور الرياضي السعودي العظيم كنت أتمنى أن تحاول أن تطور كرة القدم في بلدك ولا تشغل نفسك في بلد تأهل منتخبها لكأس العالم أكثر بـ6 مرات عن منتخب بلدك. في النهاية لن تستطيع مجموعه من.. في إيقاف عجلة التطور الرياضي السعودي الذي يقوده أميرنا الملهم محمد بن سلمان، ولكنني أدعوكم للاستمتاع بالرحلة واتركوا القيادة لنا".

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وتأتي تصريحات ياسر القحطاني، في الوقت الذي تضخ الأندية السعودية الأموال لجلب لاعبين من الدوريات الأوروبية لكرة القدم.

 

ملاعب

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