الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 10:24 ص

الملاعب الأردنية تتوشح بالتعاطف مع أبناء حي الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - كرة القدم مرآة الشعوب، والرسائل التي يحملها نجوم اللعبة تصل سريعا لأنها تؤثر في جماهيرهم الكبيرة، ولذلك نجدها تأخذ أصداء كبيرة في شتى أنحاء العالم، مثل حملة رفض العنصرية في الدوري الإنجليزي، وحملة لاعبات منتخب أمريكا للمساواة بين الجنسين .
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أنديتنا الأردنية لم تكن بعيدة عن الحدث الأهم في الفترة الحالية وهو حملة الكيان الصهيوني لتهجير أبناء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، والتي أشعلت المواجهات في القدس وصولا لعدوان وحشي على قطاع غزة، وذلك من خلال لافتات رفعها نجوم الفرق قبل مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين وكتب عليها : قلوبنا ودعمنا لفلسطين ، انقذوا حي الشيخ جراح.


وبالإضافة للافتات التي سبقت المبارايات، دخل لاعبوا الوحدات والسلط للمباراة التي جمعتهما يوم الجمعة متوشحين بالكوفية الفلسطينية .

 




 

 


 

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