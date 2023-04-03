الهلال يصطدم بعقدة الفيحاء

الوكيل الإخباري - تنتظر الهلال، غدا الثلاثاء، رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على الفيحاء في مباراة مؤجلة من الجولة ال17 من دوري روشن السعودي.



وتثير مواجهة الغد ذكريات سيئة للهلاليين أمام الفيحاء، بعدما توج الأخير بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي على حساب الهلال، وأيضا بإقصائه من كأس السوبر السعودي من نصف النهائي، بينما فاز الهلال (2-0) في مباراة الدور الأول.



وتكاد أن تكون مباراة الفيحاء غدا مصيرية للهلال لدخول المنافسة على لقب الدوري؛ لأن خسارة أي نقطة غدا ستزيد الفارق بين الفريق الأزرق والمتصدر.

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الهلال يملك 42 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصردر، فيمام يحتل الفيحاء المركز العاشر ب24 نقطة.



رامون دياز مدرب الهلال وفوك رازوفيتش مدرب الفيحاء، يعرفان بعضهما جيدا، وسيكون على كل منهما إيقاف عناصر خطورة المنافس ويمثلها في الفيحاء نواكايمي وفيكتور رويز وانطلاقات باولينهو، بينما يملك الهلال عددا من اللاعبين القادرين على تشكيل خطورة على الفيحاء.

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