امبولي يجبر ميلان على التعادل بالدوري الايطالي

الوكيل الإخباري - وقع ميلان في فخ التعادل 0-0 أمام ضيفه امبولي في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الـ29 من الدوري الايطالي على ملعب سان سيرو.



ميلان كان الطرف الافضل من البداية وشن الهجمات على مرمى الضيوف، لكن الامور بقيت بدون أهداف في الشوط الاول.



وفي الشوط الثاني استمر ضغط ميلان، وفي الدقيقة 88 سجل أوليفييه جيرو هدفا بعد عرضية من اليساندرو فلورينزي، لكن تبيّن بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد أن النجم الفرنسي لمس الكرة بيده قبل وضعها في الشبكة.



ميلان كسب نقطة فقط من امبولي قبل مواجهة نابولي منتصف الاسبوع المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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