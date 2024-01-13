بايرن ميونخ يسجل رقما قياسيا في الدوري الألماني

الوكيل الإخباري - استهل بايرن ميونخ مبارياته في عام 2024 بتحقيق رقم قياسي في الدوري الألماني لكرة القدم وذلك خلال لقائه ضد ضيفه هوفنهايم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ17 من "البوندسليغا".



وأحرز جمال موسيالا هدف التقدم للفريق البافاري أمام هوفنهايم بحلول الدقيقة 18 بتسديدة قوية من زاوية صعبة لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن قبل أن تدخل إلى الشباك.



وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم أن بايرن ميونخ سجل في مباراته رقم 65 على التوالي في الدوري الألماني على أرضه وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الألماني.



وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها النادي (بايرن) مثل هذه السلسلة الطويلة من التهديف على أرضه".

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