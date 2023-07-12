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الأربعاء، 12-07-2023 01:21 م

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

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الوكيل الإخباري -  اقترب برشلونة من حسم التعاقد مع البديل المحتمل لقائده السابق سيرجيو بوسكيتس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق على الشروط الشخصية مع أوريول روميو لاعب جيرونا البالغ 31 عاما.

كما أشارت إلى أن النادي الكتالوني بات قريبا أيضا من التوصل لاتفاق مع جيرونا على هذه الصفقة.

وأوضحت أن الشرط الجزائي في عقد روميو يتراوح بين 5 إلى 10 مليون يورو، ومع وجود مفاوضات مع جيرونا من المتوقع أن تكون الرسوم أقل من 10 ملايين.

وأفاد التقرير بأن التفاصيل النهائية للصفقة من المتوقع أن يتم تسويتها في الساعات المقبلة.

وقدم روميو موسما ممتازا مع جيرونا العام الماضي، وسيكون مفيدا للبارسا في الموسم الجديد، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها.

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